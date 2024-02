Pagano la clausola di De Zerbi: un solo ostacolo da superare

Il tecnico legato al Brighton potrebbe cambiare panchina la prossima estate dietro l’interesse di numerosi club

Quella in arrivo si preannuncia come una delle estati più movimentate ed interessanti sul fronte degli allenatori. Innanzitutto perché almeno tre grandi club hanno già annunciato che il prossimo giugno cambieranno guida tecnica. Stiamo chiaramente parlando di Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco, pronti a salutare rispettivamente Jurgen Klopp, Xavi e Thomas Tuchel.

Ciò significa, non solo che alcune tra le panchine più ambite in Europa saranno alla ricerca di un nuovo padrone, ma anche che tre grandi allenatori saranno liberi sul mercato. Un profilo contrattualmente impegnato, ma comunque sulla bocche di numerose società, è quello di Roberto De Zerbi. L’ottimo calcio costruito insieme ai suoi ragazzi al Brighton nell’ultimo anno non è chiaramente passato inosservato in Europa ed ha portato il tecnico italiano ad essere considerato tra i principali talenti della nuova generazione di allenatori.

Come riportato nelle scorse ore, nonostante il forte interesse nei suoi confronti, il Barcellona potrebbe rinunciare al suo ingaggio. Questo perché il club blaugrana non sembra intenzionato a voler pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente sul contratto che lega il tecnico agli inglesi. Il futuro dell’ex Sassuolo, però, potrebbe dipendere dalle altre due panchine pronte a liberarsi nel giro di pochi mesi, ovvero le già citate Liverpool e Bayern Monaco.

Calciomercato, il Bayern Monaco mette gli occhi su De Zerbi

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, Roberto De Zerbi sarebbe entrato nella lista degli allenatori osservati dal Bayern Monaco per il dopo Tuchel.

Il suo nome è assai gradito al direttore sportivo Eberl, il quale considera però l’italiano solamente come un piano B rispetto al primo vero obiettivo del club. Per la panchina del Bayern, infatti, il super favorito rimane Xabi Alonso, grande ex ed attuale rivale dei bavaresi che guida in solitaria la Bundesliga con il suo Bayer Leverkusen. Sulle sue tracce, però, sembra esserci anche il Liverpool, altra società nella quale lo spagnolo ha fatto grandi cose da calciatore, vincendo pure una Champions League. A fronte di un possibile sorpasso ‘Reds’ sui tedeschi, De Zerbi potrebbe dunque schizzare in pole per raccogliere l’eredità di Tuchel dietro il pagamento della clausola al Brighton.