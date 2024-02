Svolta De Zerbi: niente clausola, così cambia il suo futuro

Le ultime sul futuro del tecnico italiano, che tanto piace ai top team europei: la scelta del Barcellona può cambiare i piani di altri club

Sarà un’estate calda per le panchine di tutta Europa. In Italia diverse big potrebbero fare i conti con una nuova guida tecnica: è notizia di stamani la possibilità di un trasferimento di Simone Inzaghi in Inghilterra. In casa Milan e Juventus, invece, il futuro di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri è in dubbio da tempo.

Chi è certo di un cambio è, invece, il Napoli alla ricerca ancora di chi possa raccogliere degnamente l’eredità di Luciano Spalletti, dopo una stagione travagliata. All’estero, invece, i club che sicuramente avranno un nuovo allenatore sono il Barcellona e il Liverpool, oltre che il Bayern Monaco.

I blaugrana hanno da settimane comunicato la separazione da Xavi e la dirigenza si sta muovendo alla ricerca del giusto sostituto. Chi si sposerebbe perfettamente con il progetto del club catalano è sicuramente Roberto De Zerbi, da tempo sul taccuino degli spagnoli. Il tecnico italiano è pronto a lasciare il Brighton con cui ha stupito tutti. Guardiola lo vedrebbe benissimo come suo erede al Manchester City, ma il Barcellona potrebbe provare l’affondo già in estate.

Barcellona, il punto su De Zerbi

All’ex Sassuolo l’idea di trasferirsi in blaugrana non di spiace di certo, ma c’è un problema da risolvere: come sottolinea Sport.es, il Barcellona non avrebbe, infatti, alcuna intenzione di pagare la clausola da 15 milioni di euro per liberarlo dal Brighton.

De Zerbi è consapevole di ciò, si legge sul portale, ma al momento non ha forzato la mano con il suo club per andar via e non lo farà finché non avrà la certezza di essere davvero la prima scelta del Barcellona. I catalani, infatti, stanno guardando anche ad altri profili di primissimo livello. Sono davvero parecchi i nomi fatti in questi giorni per il dopo Xavi e si è fatto anche quello di Hansi Flick, che però non scalda molto.

Roberto De Zerbi è dunque in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro. Il tecnico – in una recente intervista – non ha nascosto il desiderio di far ritorno in Italia. Prima o poi succederà e magari al Milan, club a cui è legato. L’ex Sassuolo le settimane scorse è stato accostato proprio ai rossoneri oltre che al Napoli.