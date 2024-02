Inter accerchiata: 9 milioni per l’addio di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi vola in campionato e sogna anche la Champions League: le big europee pronte all’assalto per l’allenatore nerazzurro in vista della prossima estate

L’Inter è un rullo compressore e domani nel recupero di San Siro contro l’Atalanta ha l’opportunità di allungare ulteriormente in classifica e blindare il discorso scudetto.

I nerazzurri hanno travolto domenica il Lecce a domicilio, conquistando la decima vittoria su altrettante gare nel 2024 in tutte le competizioni. Il nuovo anno ha regalato già la Supercoppa Italiana all’Inter, la terza consecutiva con Simone Inzaghi in panchina. L’allenatore piacentino è il vero artefice di una macchina praticamente perfetta, che coniuga risultati e bel calcio. Inzaghi inoltre ha creato un gruppo inossidabile ad Appiano Gentile, dove tutti riescono a rendere al meglio ed esprime le proprie potenzialità. Attraverso il gioco e un 3-5-2 sempre più evoluto, l’ex mister della Lazio esalta anche il singolo e tutti remano dalla stessa parte nello spogliatoio interista.

Calciomercato Inter, pericolo dalla Premier League per Inzaghi

Il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti e anche le big all’estero hanno messo sotto la lente d’ingrandimento il tecnico emiliano.

Specialmente dalla Premier League, con due grandi come Chelsea e Manchester United che potrebbero operare una nuova rivoluzione considerando gli scarsi risultati di Pochettino e Ten Hag. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, sia i londinesi che i ‘Red Devils’ avrebbero già sondato il terreno per Inzaghi in vista della prossima stagione. Ma non solo: anche il Liverpool, orfano di Klopp, e il Barcellona (Xavi andrà via a fine stagione) stanno considerando il profilo dell’attuale tecnico dell’Inter. Sul piatto un ricco contratto da 8-9 milioni di euro a stagione, contro i 5,5 milioni che al momento Inzaghi percepisce a Milano. Con lo scudetto in cassaforte, la dirigenza di Viale della Liberazione aprirà al rinnovo contrattuale del tecnico oltre al giugno 2025, accordo in essere e firmato lo scorso settembre.

Marotta e Zhang potrebbero allungare fino al 2026 o con un biennale il contratto di Inzaghi, portandolo a oltre 6 milioni di euro più bonus come premio per i risultati conseguiti e a questo punto anche per respingere l’assalto delle big d’Europa.