Milan e Juve su Scalvini: via dall’Atalanta per 50 milioni

Le ultime sul futuro del giovane centrale italiano dell’Atalanta, che piace davvero a tutte le big del calcio: il classe 2003 potrebbe finire all’estero

E’ stata una domenica sera complicata quella di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è andato in difficoltà per tutto l’incontro contro il Milan e si è dovuto arrendere allo strapotere di Rafa Leao. La stagione del giovanissimo giocatore di Gian Piero Gasperini è però più che positiva.

A soli 20 anni, il centrale di Chiari è ormai diventato una colonna della squadra bergamasca, che gongola in vista di una sua futura cessione. L’Atalanta d’altronde ci ha abituato a cedere i suoi migliori gioielli e prima o poi succederà anche con Scalvini.

Facile pensare che il giocatore andrà all’estero. La squadra bergamasca è ormai diventata una bottega troppo cara per i club italiani e difficilmente il classe 2003 lascerà l’Atalanta per meno di 50 milioni di euro. Un prezzo alto, che di fatto taglia fuori dalla corsa al giocatore il Milan. Scalvini piace tantissimo, poi, anche alla Juventus, che in estate vorrà regalarsi un forte difensore. I bianconeri in passato hanno dimostrato di poter spendere così tanti soldi per un centrale, ma nell’ultimo periodo un po’ di cose sono cambiate. L’italiano, poi, è da tempo sul taccuino di Marotta, ma salvo addii pesanti, l’Inter difficilmente deciderà di investire su di lui.

Scalvini, addio Atalanta: futuro all’estero

Come dicevamo, dunque, la destinazione più probabile per Scalvini è l’estero. L’Atalanta ha ormai creato un asse di mercato importante con l’Inghilterra, attenzione così al Manchester United, dove la scorsa estate è finito Rasmus Hojlund.

Il prossimo così potrebbe essere il giovane centrale italiano, che sarà osservato anche durante gli Europei quando indosserà la maglia della nazionale azzurra.

Scalvini piace davvero a tanti e anche il Bayern Monaco, sempre molto attento al mercato italiano, lo sta seguendo con attenzione. Il suo nome, poi, è anche sul taccuino su Psg e Chelsea. Dalla Spagna, infine, sono convinti che il giovane classe 2003 possa essere l’obiettivo numero uno per rafforzare la difesa del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Appare, dunque, davvero roseo il futuro di Giorgio Scalvini pronto a chiudere in bellezza con l’Atalanta, prima di spiccare definitivamente il volo, a soli 20 anni.