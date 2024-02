Addio De Zerbi, messaggio chiaro: “Lo vogliamo con noi”

Futuro De Zerbi, messaggio chiaro da parte del club: “Lo vogliamo con noi”

Nella rivoluzione estiva degli allenatori potrebbe rientrare anche Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brighton ha grandi estimatori in giro per tutt’Europa e potrebbe essere uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato allenatori.

Tanti club infatti cambieranno guida tecnica alla fine della stagione. Dal Liverpool al Bayern Monaco, fino al Barcellona: tutti hanno già annunciato come il tecnico attualmente alla guida lascerà a fine stagione. Oltre a questi club non vanno però dimenticate altre società, come Milan, Napoli, Chelsea, Juventus, Manchester United i cui allenatori sono in bilico e la cui permanenza non è certa. E De Zerbi è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato allenatori. Vi abbiamo raccontato di una clausola di 13 milioni di euro: chi vuole De Zerbi dovrà sborsare questa cifra al Brighton. Un messaggio che ha lanciato lo stesso Ad del club inglese.

Futuro De Zerbi, l’Ad Barber chiude: “Vogliamo resti con noi a lungo”

Tra le società interessate, come detto, c’è il Barcellona, che però non sembra intenzionato a pagare la clausola. Ragionamento diverso per il Bayern Monaco, la cui prima opzione resta però Xabi Alonso, anche lui però sotto contratto con il Bayer Leverkusen. Senza poi scordare Manchester United e Chelsea.

Come detto però, i ‘Seagulls’ hanno chiuso le porte ad un addio di De Zerbi, facendo capire che se qualcuno davvero vorrà il tecnico, dovrà allora pagare la clausola. L’Ad Paul Barber ha parlato a ‘Bbc Radio’ affermando: “Vogliamo che resti il più lungo possibile con noi. Non serve essere ingegneri per capire che quanto meglio un allenatore lavora, tanto più i grandi club saranno interessati a lui. Ed è altrettanto chiaro che i pretendenti giocano a un livello più alto del nostro, ma il Brighton ha un pacchetto interessante per trattenere lo staff tecnico e i suoi giocatori. Se siamo tra le primi sei o sette della Premier League, se siamo negli ottavi di finale di Europa League, se continuiamo a lottare per la FA Cup, vuol dire che siamo ai massimi livelli. E siamo sicuri di avere un nucleo interessante per invogliare le persone a lavorare e restare con noi. Dobbiamo farla finita con l’idea che siamo un club serbatoio dei più grandi, per giocatori o allenatori. Restiamo umili, sappiamo da dove veniamo ma anche dove vogliamo arrivare. E per questo molte persone vogliono venire da noi e restarci”.