Theo Hernandez sostituto di Davies al Bayern: una sola speranza salva il Milan

Theo Hernandez potrebbe diventare il sostituto di Alphonso Davies al Bayern Monaco: una sola speranza salva il Milan dal prossimo mercato

L’addio di Alphonso Davies dal Bayern Monaco sembra sempre più vicino ed il club tedesco avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per trovare una soluzione alternativa. Il terzino sinistro più costoso al mondo potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Real Madrid, rendendo i Blancos ancora più inarrestabili.

Il 23enne canadese ha un valore di mercato di 70 milioni di euro, ma non sta vivendo la sua miglior stagione. Appena 1 gol e 3 assist in poco meno di 30 partite giocate, ma, soprattutto, una serie di risultati non così convincenti con il Bayern. I tedeschi sono infatti secondi in campionato a 8 punti dal Bayer Leverkusen e in Champions dovranno rimontare l’1-0 subito contro la Lazio.

Servirà l’apporto anche dell’americano per sperare di accedere ai quarti di finale e per provare a rimontare in campionato. Un’impresa per nulla facile e che potrebbe essere anche l’ultima in Germania per il calciatore. La sua cessione rischia persino di portare a delle ripercussioni anche per il nostro campionato.

Bayern su Theo Hernandez: la speranza del Milan

Nelle ultime ore, ha iniziato a diventare sempre più prepotente la voce di un interessamento da parte del Bayern Monaco nei confronti di Theo Hernandez. Per sostituire Davies, infatti, i tedeschi starebbero pensando ad un altro dei migliori terzini sinistri in circolazione e il mirino sarebbe andato a finire proprio sul calciatore del Milan.

Autore di 4 gol e 9 assist, anche in questa stagione Theo è uno dei protagonisti in casa rossonera, seppur non brillando sempre con costanza come nelle scorse stagioni. Il francese è il terzo nella classifica dei terzini sinistri più costosi al mondo, di poco dietro a Nuno Mendes, che è appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto lontano a lungo dal PSG.

Tra i migliori al mondo, quello di Theo risulta essere il nome più indicato a discapito dei vari Lucas Hernandez, Dimarco, Zinchenko, Udogie ed Estupiñan. Il Milan, però, ha una speranza. C’è un nome, infatti, che potrebbe accendere la lampadina del Bayern Monaco e stiamo parlando di Alejandro Grimaldo.

Il 28enne sta vivendo una stagione clamorosa al Bayer Leverkusen con 10 gol e 11 assist in poco più di 32 partite. E’ il migliore per rendimento tra i terzini sinistri più costosi e conosce bene la Bundesliga per quello che si sta vedendo quest’anno. Arrivato a parametro zero, il Leverkusen potrebbe fare una clamorosa plusvalenza e un assist lo darebbe il futuro del suo attuale allenatore: Xabi Alonso.

Se lo spagnolo dovesse effettivamente diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione, come diverse fonti estere riportano in queste settimane, non è affatto da escludere che decida di portarsi con sé anche il suo terzino sinistro che tante gioie gli sta regalando. Ecco dunque che Theo, legato al Milan da un contratto fino al 2026, potrebbe decidere di rimanere ancora in rossonero anche per la prossima stagione. Voci di mercato che solo nei prossimi mesi si trasformeranno in potenziali trattative.