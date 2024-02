“Come Modric e Seedorf”: Milan, il paragone fa impazzire

“Come Modric e Seedorf”: Milan, il paragone sul rossonero fa impazzire. Le dichiarazioni

“Da 3/4 mesi è il titolare, è incredibile. Ieri l’ho paragonato, nella vita bisogna avere coraggio, a Modric. Era il catalizzatore, chiedeva sempre la palla. Può essere paragonato anche a Seedorf per questo”.

Su YouTube, Carlo Pellegatti non ha usato troppi giri di parole per commentare la crescita in rossonero di Adli. Da oggetto misterioso a titolare nel giro di pochi mesi: il centrocampista ha conquistato anche Stefano Pioli ed è sempre più protagonista nel reparto nevralgico del Milan.

“Adli è un ragazzo intelligente che ha detto “io ho avuto paura di aver perso il Milan dopo la pessima prestazione di Monza“, ha proseguito il noto giornalista al seguito dei rossoneri.

“Questo ragazzo non diventerà il Pallone d’Oro, ma bisogna tenerselo caro”. Pellegatti lo indica addirittura come possibile capitan futuro. Il Milan ed i suoi tifosi, nel frattempo, si godono la miglior versione in rossonero di Yacine Adli.