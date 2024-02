Prima Thuram, adesso Calhanoglu: Inzaghi trema in vista di Madrid | CM.IT

Calhanoglu è partito per Lecce, ma non era disponibile per la trasferta in Salento: oggi esami per il regista turco che rischia uno stop di almeno 10-15 giorni

L’Inter continua a volare e non conosce ostacoli in campionato. Rotondo 4-0 in casa del Lecce, con la capolista trascinata ancora una volta dai gol di capitan Lautaro Martinez.

Il bomber argentino balza a quota 23 reti in 24 partite, raggiungendo quota 101 gol in Serie A con la maglia nerazzurra. Funziona inoltre l’ampio turnover di Inzaghi, che tra assenze forzate e rotazioni ha lasciato a riposo otto titolatissimi dal primo minuto. Frattesi gioca a tutto campo e festeggia al meglio il riscatto obbligatorio con l’Inter, mentre Asllani in regia dà ordine e regala a Lautaro la palla che sblocca la partita. L’albanese ha saputo solo in mattinata di giocare dall’inizio, visto il problema muscolare accusato da Calhanoglu nella rifinitura del sabato. Simone Inzaghi ha portato comunque il turco in Puglia, sperando che la situazione migliorasse a ridosso della gara.

Inter, infortunio Calhanoglu: le partite che salterà e obiettivo Champions

Invece il guaio accusato da Calhangolu è più serio del previsto, con l’ex Milan che nelle prossime ore farà dei nuovi accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

“Calhanoglu ha accusato un problema nell’ultimo allenamento prima della partenza per Lecce, oggi (ieri per chi legge, ndr) non è disponibile e farà degli esami”, aveva sottolineato lo stesso Inzaghi prima del fischio d’inizio della sfida del ‘Via del Mare’. L’allenatore piacentino incrocia le dita per il regista turco, che accusa un fastidio all’adduttore della coscia. Calhanoglu sicuramente non ci sarà mercoledì nel recupero contro l’Atalanta a San Siro e salterà probabilmente anche il successivo match sempre in casa con il Genoa. L’obiettivo di Inzaghi e dello staff medico interista, come per Thuram, è quello di riavere il centrocampista classe ’94 per la trasferta di Bologna e rodarlo così al meglio per il decisivo incrocio di Champions League del 13 marzo a Madrid contro l’Atletico.

Intanto per il recupero con l’Atalanta rientrerà Sommer tra i pali, influenzato e out a Lecce, mentre resteranno fuori sia Thuram che Acerbi, con quest’ultimo comunque sulla via del recupero e che oggi farà dei nuovi esami in vista del ritorno in campo.