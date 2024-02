PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 3-2: Dybala un alieno, difesa granata un caos

Pagelle e tabellino di Roma-Torino, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA Svilar 6 Mancini 6 Smalling 6,5 Ndicka 6 FLOP Kristensen 5,5: gioca una partita normale, ma va fin troppo in sofferenza su Lazaro. Spinge pochissimo per non dire quasi nulla. Dopo una manciata di minuti manda clamorosamente sul palo un’occasione d’oro che rischia di diventare pesante. Cristante 6,5 Paredes 6. Dal 64′ Bove 6 Angelino 6. Dal 64′ Spinazzola 6 Dybala 8,5: c’è bisogno di spiegarlo? Fa due gol di una bellezza rara, tra cui è difficile scegliere perché tanto diversi tra loro. Entrambi sono eleganti, mortiferi, secchi, a velocità supersonica. Trascina letteralmente di peso la Roma a un tiro di schioppo dal quarto e dal quinto posto, che teoricamente potrebbe pure bastare. Un alieno all’Olimpico, e non lo ha visto solo Smalling. Pellegrini 7 Azmoun 6. Dal 64′ Lukaku 6,5 All. De Rossi 7,5

TORINO

Milinkovic-Savic 5

Djidji 5,5

Lovato sv. FLOP Dal 13′ Sazonov 4,5: come lui un po’ tutta la difesa. Però ha sul ‘groppone’ il fallo da rigore totalmente ingenuo e inutile su Azmoun che apre una partita in cui la Roma era in difficoltà e l’equilibrio era sovrano. Poi tante altre imperfezioni ed errorini vari, come lui Masina che sbaglia tantissime in uscita e non solo.

Masina 5. Dall’80’ Ilic sv

Bellanova 6,5

TOP Ricci 7: il migliore per distacco. Una personalità enorme, che attrae ogni azione, ogni pallone, ogni uscita. Qualità altissima in ripiagamento così come in mediana e sulla trequarti. Sta raggiungendo una maturità e un livello che è davvero tanta roba.

Gineitis 5,5. Dall’80’ Linetty sv

Lazaro 6. Dal 62′ Rodriguez 6

Vlasic 5

Zapata 6

Sanabria 5. Dall’80’ Okereke sv

All. Juric 5,5

Arbitro: Sacchi (Macerata) 6,5

Il tabellino di Roma-Torino 3-2

Marcatori: 42′ Dybala (R), 45′ Zapata (T), 57′ Dybala (R), 69′ Dybala (R), 89′ Ricci (T)

Ammoniti: Lazaro (T), Ricci (T), Ndicka (R), Cristante (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (64′ Bove), Angelino (64′ Spinazzola); Dybala, Pellegrini; Azmoun (64′ Lukaku).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik , Spinazzola, Zalewski, Huijsen, Aouar, Bove, Sanches, Baldanzi, Cherubini, El Shaarawy, Lukaku.

All. De Rossi