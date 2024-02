Napoli, il Barcellona l’unica speranza: perché il nono posto può non essere un dramma

Il Napoli ripone le speranze della sua stagione nella partita con il Barcellona: ecco perché il nono posto può non essere un dramma

L’ennesimo insuccesso, anche contro il Cagliari. Il Napoli viaggia ormai a ritmi pessimi e in trasferta non vince da novembre, quando, alla prima di Mazzarri, ottenne un successo in casa dell’Atalanta. Da quel momento un lungo digiuno di gol (ieri il primo in trasferta dopo 3 mesi) e di vittorie.

Con i rossoblu l’ennesima beffa, dopo essere passati in vantaggio e aver sfiorato il raddoppio con due occasioni colossali, gli azzurri si sono fatti raggiungere da Luvumbo a 30 secondi dalla fine della partita. Un pareggio amarissimo per Calzona, che ha evidenziato i problemi mentali più che tecnico-tattici della squadra. La distrazione di Juan Jesus, coadiuvata dall’errore di Rrahmani e un’uscita mancata di Meret hanno completato il cerchio di un disastro che ha confezionato la rete dell’1-1.

Con il pari dell’Atalanta e le sfide tra Roma e Torino e Lazio e Fiorentina, l’occasione per recuperare punti nella corsa Champions era ghiottissima, ma il Napoli l’ha buttata via. Ora gli azzurri saranno chiamati a vincere il recupero del nuovo Sassuolo e poi a vedersela con la Juventus domenica prossima al Maradona.

Napoli, la Champions unica speranza per salvare la stagione

Al momento i partenopei sono noni con 37 punti, a -12 dal Bologna quarto (ma con una partita in meno) e a -9 dall’Atalanta quinta. Un distacco abissale dall’Europa che conta, che inizia ad aprire spiragli diversi per la prossima stagione degli azzurri. Roma sesta a 41 punti, Lazio settima a 40, Fiorentina ottava a 38 e Torino decimo a 36, questo lo scenario attuale.

Arrivare noni sarebbe una disfatta assoluta per il Napoli campione d’Italia in carica, ma siamo così sicuri che la società voglia giocare di giovedì il prossimo anno? Siam così convinti che gli azzurri faranno la guerra per un piazzamento europeo che rischia di far qualificare la squadra per la Conference League e dunque di metterla nelle condizioni di dover giocare dei playoff in pieno agosto?

La Fiorentina per due anni di fila ha risentito della preparazione così prematura e delle partite giocate in piena estate nei campi più disparati d’Europa e forse il Napoli ha iniziato a fare due calcoli. E se il vero obiettivo fosse un altro? Luciano Spalletti ha augurato a De Laurentiis di centrare il Mondiale per Club che porta introiti importanti nelle casse del club e forse è proprio questa la vera speranza del patron azzurro.

Tutte le energie dei giocatori potrebbero essere convogliate nella sfida di ritorno con il Barcellona per passare il turno e finire ai quarti. A quel punto bisognerà vincere anche una delle successive due partite e scavalcare così la Juventus per conquistare l’accesso al torneo. Un rischio enorme, ma che permetterebbe comunque di intascare cifre significative, giocare un torneo nazionale e, anche se con un nono posto in campionato, ripartire completamente da zero la prossima stagione giocando una volta a settimana.

Parliamo chiaramente di ipotesi e siamo sicuri che il Napoli proverà comunque a fare di tutto per centrare una clamorosa qualificazione Champions o quanto meno quella all’Europa League. Ma siamo altrettanto sicuri che con il Barcellona verranno investite le migliori energie per riuscire in una piccola grande impresa.