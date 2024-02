La Juve ha preso la decisione su Allegri: “80 su 100 sarà così”

Il futuro di Allegri e sulla panchina della Juventus inizia a delinearsi: “Qualche sondaggio preventivo su Thiago Motta è stato fatto”

La Juventus anche contro il Frosinone ha mostrato di essere ancora in un momento di difficoltà, in cui ogni giocata riesce difficile e la pressione dei risultati che non arrivano si fa sentire. Per battere i ciociari ci è voluto un gol al 95esimo da parte di Daniele Rugani, che ha saputo trovare un angolo difficile per regalare i 3 punti alla Vecchia Signora.

Nonostante la vittoria, il dibattito mediatico intorno a Massimiliano Allegri non si è placato e continua a tenere banco. Ogni volta che il tecnico livornese si presenta davanti ai microfoni la domanda riguardo al suo futuro e sulla prossima stagione arriva, precisa e puntuale. Così come la risposta di Allegri, che continua a ribadire di avere un contratto fino al 2025 e di pensare solamente al presente. In casa Juventus, però, c’è il piano per il futuro.

Bargiggia su Tv Play: “80 su 100 Allegri rimane alla Juventus”

Come ogni domenica sera, dopo il posticipo, in diretta su Tv Play si fa il punto sul weekend di calcio appena terminato. Nel corso della diretta di ieri, Paolo Bargiggia ha parlato del futuro di Allegri.

La strategia della Juventus, secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato, è già delineata: “L’unica certezza è che loro a fine stagione, quando avranno avuto la certezza di essere di Champions, la certezza di essere dentro al Mondiale per club faranno i conti e ad Allegri diranno ‘con questo budget possiamo prendere 2/3 giocatori, 1/2 oppure 3/4, ti sta bene?'”. Questa sarebbe la posizione della società, a cui dovrà reagire poi il tecnico livornese. “E se ad Allegri gli sta bene loro gli fanno il rinnovo entro l’estate perché non vogliono iniziare la stagione con un allenatore in scadenza”.

Paolo Bargiggia, poi, riguardo al futuro della panchina bianconera si sbilancia: “Sulla certezza che ci sarà il rinnovo dico, ad oggi, 80 su 100. Anche se loro preventivamente qualche sondaggio con Thiago Motta l’avevano fatto per capire la disponibilità”. Insomma, la Juventus si sta preparando per farsi trovare pronta in qualsiasi tipo di scenario e per tornare ad essere ancora più competitiva nella prossima stagione.