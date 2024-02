L’Inter continua a volare in campionato: “Date Leao a Inzaghi e vedete cosa diventa”

L’Inter di Simone Inzaghi ha infilato l’ennesima vittoria nel campionato italiano di Serie A allungando ancor di più sul Milan e mantenendo il gap sulla Juventus di Massimiliano Allegri: andiamo a vedere le reazioni social all’ultima giornata del torneo

L’Inter di Simone Inzaghi, almeno in Italia, è una squadra praticamente imbattibile fino a questo momento. I nerazzurri, che in questo campionato italiano di Serie A sono stati beffati soltanto dal Sassuolo all’inizio della stagione, stanno continuando a macinare punti su punti, vittorie su vittorie ed il tutto sotto la gestione tecnica dell’allenatore piacentino, sempre più alla ribalta per i risultati e per il gioco che mostra con la sua squadra.

Anche nella serata di ieri, con il trionfo a Lecce addirittura per 0-4, l’Inter ha mostrato un gioco eccellente, qualcosa davvero di incredibile per costanza e mole di occasioni create per una formazione che, ad oggi, è una delle più quotate del panorama europeo. Una bella rivincita per Simone Inzaghi dopo quello che si diceva nel 2022 in seguito allo scudetto perso contro il Milan, quando l’ex allenatore della Lazio non era assolutamente ben visto dalla tifoseria della Beneamata.

Inter super anche a Lecce: le reazioni social

Sui social, in particolare su X, molti tifosi hanno espresso la loro sulla gestione tecnica di Simone Inzaghi a partire da un fan che, addirittura, ha proposto di consegnare Rafael Leao, stella del Milan con qualche problemino di gol in questa stagione, proprio all’allenatore dell’Inter: “Comunque date Leao a Simone Inzaghi e vedete cosa diventa“. Non solo, un altro ha commentato: “Chiedo UFFICIALMENTE scusa a Simone Inzaghi Ammetto dopo Udine e i cambi al 28’ lo volevo fuori, pensavo non ci fosse speranza C’è da dire che ora è molto migliorato rispetto anche a l’anno scorso e chi non lo ammette è in malafede, ben venga il nuovo Simone Inzaghi“.

Una vera e propria ammissione di colpa, ma c’è anche chi mostra pura devozione: “E niente, volevo dormire ma Simone Inzaghi ha detto di rimanere concentrati anche quando si dorme, quindi non dormo direttamente e rimango concentrato“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SUL LAVORO DI INZAGHI

Il Real Madrid senza Bellingham è come Simone Inzaghi senza Mhkitaryan — Martina Scortese aka Quentin Tarallino (@misspiaze) February 25, 2024

comunque date leao a simone inzaghi e vedete cosa diventa — Il Juliano tedesco (@NicoMoncadesimo) February 25, 2024

E niente, volevo dormire ma Simone Inzaghi ha detto di rimanere concentrati anche quando si dorme, quindi non dormo direttamente e rimango concentrato🫡! #LecceInter #Inter #Inzaghi #SerieA #Lautaro — Il Barix (@bareaedoardo) February 26, 2024

Chiedo UFFICIALMENTE scusa a Simone Inzaghi

Ammetto dopo Udine e i cambi al 28’ lo volevo fuori, pensavo non ci fosse speranza

C’è da dire che ora è molto migliorato rispetto anche a l’anno scorso e chi non lo ammette è in malafede, ben venga il nuovo Simone Inzaghi — Il Marottiano (@WaltArthurWhite) February 26, 2024