Italiano esulta, poi l’annuncio sul rigorista: “Me l’ha promesso”

Italiano esulta per la vittoria sulla Lazio, poi l’annuncio sul rigorista dopo il secondo errore di Nico Gonzalez: “Me l’ha promesso”. Le sue parole

Vincenzo Italiano si gode tre punti pesanti, ottenuti in rimonta nello scontro diretto con la Lazio di Maurizio Sarri. Sorpasso in classifica della Fiorentina che rimane in scia di Bologna, Atalanta e Roma per il quarto posto.

Questo il commento a caldo del tecnico viola ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Tutti si sono sacrificati e hanno spinto forte. Dovevamo rifare questa prestazione in casa e l’abbiamo fatto. Abbiamo avuto la forza di ribaltare la gara con un atteggiamento straordinario. Siamo abituati a delle brutte sorprese. Sono troppo felice per i ragazzi, li ho visti esultare nello spogliatoio come ai vecchi tempi”. Sul secondo errore dal dischetto di Nico Gonzalez: “Gli ho chiesto cosa sta succedendo e lui mi ha giurato che il prossimo lo tira e lo segna. Se sbaglia sono cavoli suoi”.

Infine, sul calendario fittissimo di impegni: “Sarà un mese molto impegnativo, abbiamo tante partite importanti. Oggi tanti o tutti si sono guadagnati molti minuti in futuro, perché vederli giocare così è una soddisfazione. In base all’avversario riproporremo anche Duncan e Mandragora. Abbiamo tante soluzioni e questo è un bene per una squadra”.