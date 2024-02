HIGHLIGHTS | È un Dybala formato Champions: tris della Roma contro il Torino

Trascinata da Dybala la Roma batte 3-2 il Torino e resta in corsa per un posto in Champions: la quarta posizione è lontana quattro lunghezze

È un Dybala da Champions: la Roma si gode la Joya e batte 3-2 il Torino in uno dei due monday night della 26esima giornata di Serie A. Il campione argentino trascina con una tripletta la formazione di De Rossi che ora è a quattro punti dal Bologna, attualmente quarto in classifica.

Nel primo tempo, la squadra di casa sfiora subito il gol con una conclusione di Kristensen che si infrange sul palo, mentre il Torino al 30′ va alla conclusione con Ricci: esterno della rete, ma tutto fermo per fuorigioco. I minuti finali della prima frazione di gioco sono pirotecnici: al 42′ Dybala trasforma il rigore concesso per fallo di Sazanov su Azmoun, al 44′ Zapata pareggia su cross di Bellanova. All’intervallo è 1-1.

Roma-Torino 3-1: marcatori, classifica e highlights

La ripresa si apre ancora all’insegna dell’equilibrio con un botta e risposta tra le due squadre: ci prova Lazaro, para Svilar, replica Mancini che di testa manda fuori di poco.

Al 57′ sale in cattedra Dybala: tiro a giro e palla alle spalle di Milinkovic-Savic. I granata provano a riordinare le idee e rimettersi a caccia del pareggio, ma al 69′ vengono puniti ancora una volta dalla Joya: scambio con Lukaku e conclusione nell’angolino per il 3-1. Nel finale autogol di Hujisen su cross di Ricci, ma per i granata è ormai troppo tardi: vince la Roma e tiene il passo della corsa Champions.

Roma-Torino 3-2: 42′ rig., 57′ e 69 Dybala (R), 44′ Zapata (T), 89′ Hujisen aut

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma 44, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno