DIRETTA Serie A, Roma-Torino: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Torino di Juric in tempo reale

La Roma ospita il Torino nella Capitale nel primo posticipo del lunedì valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per le rispettive ambizioni europee che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Da una parte i giallorossi di Daniele De Rossi, reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ai calci di rigore contro il Feyenoord, vogliono dare seguito al successo di otto giorni fa contro il Frosinone. L’obiettivo è quello di fare bottino pieno per restare agganciati al treno del quarto posto che vale la prossima Champions. Dall’altra parte i granata di Ivan Juric, invece, vogliono rialzare la testa dopo il ko interno di giovedì contro la Lazio nel recupero della 21esima giornata per scavalcare almeno momentaneamente la Fiorentina impegnata in serata proprio contro i biancocelesti per rilanciarsi per il posto in Conference League. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata la sfida terminò in parità con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Lukaku e di Zapata. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Torino live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Azmoun. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno