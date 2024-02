Sassuolo, addio Dionisi: scelto il successore

Sassuolo, l’esonero di Dionisi sempre più vicino: il club ha preso una decisione sul suo successore

Alessio Dionisi è sempre più lontano dal ruolo di allenatore del Sassuolo. L’esonero del tecnico toscano appare sempre più vicino: fatale la sconfitta interna contro l’Empoli. Uno scontro diretto perso che ha inguaiato i neroverdi.

Ecco quindi che il club emiliano sta riflettendo su quello che può essere il possibile successore: sono ore sempre più calde. Vi avevamo parlato come fosse in crescendo la candidatura di Fabio Grosso, libero dopo la non positiva esperienza a Lione. In considerazione però vanno tenuti anche altri profili. Da Davide Ballardini, specialista nelle salvezze, a Leonardo Semplici. Secondo ‘Sky Sport’ però sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore un’ulteriore soluzione.

Il club neroverde starebbe infatti prendendo in seria considerazione una soluzione interna: pare sempre più vicina la promozione in prima squadra di Emiliano Bigica, attuale tecnico della Primavera.