Esonero Dionisi: è arrivata la decisione del Sassuolo dopo il pesantissimo KO interno nello scontro salvezza con l’Empoli

La panchina di Dionisi è sempre più a rischio. Dopo il KO con l’Empoli, l’allenatore del Sassuolo sembra ormai ad un passo dall’esonero, come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore.

“Il futuro? So come allenatore che è il momento di prendersi le proprie responsabilità, non sono nato ieri. Siamo tutti uniti, ma certe valutazioni non devo farle io”. Il tecnico neroverde ha parlato così nel post partita, consapevole della sua posizione sempre più a rischio. Da Sassuolo arrivano solo conferme: il club neroverde sarebbe sempre più vicino al cambio di guida tecnica. La sconfitta interna nello scontro salvezza con l’Empoli di Nicola potrebbe diventare fatale per Dionisi.

Sassuolo, Dionisi sempre più verso l’esonero

L’ulteriore conferma arriva da ‘Sky Sport’: Dionisi mai così a rischio esonero. Il Sassuolo prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore, ma dovrebbe arrivare la svolta in panchina.

La squadra di Dionisi non vince dallo scorso 6 gennaio, nel match casalingo contro la Fiorentina. Da quel momento per l’allenatore sono arrivate ben cinque sconfitte ed un pareggio. Un ruolino di marcia che ha fatto precipitare il Sassuolo al quart’ultimo posto in classifica. L’incubo retrocessione è ora ad un solo punto di distanza, domani dopo Cagliari-Napoli potrebbe diventare realtà. L’esonero di Dionisi sembra ormai scritto.