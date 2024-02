Sassuolo, ora Dionisi rischia davvero grosso: esonero a un passo

Il Sassuolo vede il baratro con la sconfitta con l’Empoli, la posizione del tecnico Alessio Dionisi più a rischio che mai

Situazione delicatissima per il Sassuolo, che prosegue in una stagione molto più complicata del previsto. I neroverdi sono stati sconfitti ancora, questa volta in casa dall‘Empoli, per 3-2, quinto ko nelle ultime sei gare in cui è arrivato solo un punto. Per i toscani, una vittoria in extremis che significa tre punti fondamentali per la corsa verso la salvezza. Per gli emiliani, la lotta per non retrocedere si fa sempre più in salita.

L’allenatore è da qualche settimana sotto i riflettori, per un rendimento da parte dei suoi decisamente inferiore alle attese. In oltre un decennio in Serie A, mai così in difficoltà il Sassuolo, che ormai è coinvolto in pieno nella lotta per non retrocedere. Squadra che rimane al terzultimo posto a pari punti con il Verona e le valutazioni della dirigenza sono in corso.

Calciomercato.it vi ha raccontato nei giorni scorsi della candidatura in crescendo di Fabio Grosso, mentre non ha trovato conferme l’accostamento a Massimo Oddo. A Dionisi non può bastare la reazione d’orgoglio dei suoi, che nella ripresa per due volte avevano rimesso in piedi la gara, ma sono venuti meno nuovamente nel finale. Il tecnico è davvero a rischio. Mercoledì, un altro snodo fondamentale nel recupero contro il Napoli. Ma chissà se Dionisi sarà ancora al suo posto. A fine gara, intanto, la squadra è andata a ‘rapporto’ sotto la curva dei propri tifosi. Il clima inizia a farsi pesante.