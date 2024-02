PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-FROSINONE 3-2: Vlahovic salva Allegri, fantasma Chiesa

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Frosinone, match dell’Allianz Stadium valido per la 26° giornata del campionato di Serie A. Bianconeri all’ultimo respiro: decide al 95′ Rugani, doppietta per Vlahovic

La Juventus non convince neanche oggi, ma all’ultimo respiro riesce a trovare il gol da tre punti grazie a Rugani, bomber inaspettato del pomeriggio dell’Allianz Staidum.

È il solito Dusan Vlahovic a ritogliere le castagne dal fuoco alla Juve: il serbo trascina i bianconeri oltre al crisi e firma una doppietta. Tutto il contrario di Chiesa, ancora una volta deludente e fischiato dai tifosi bianconeri. Rugani consegna tre punti pesanti ad Allegri, male la retroguardia di casa che continua ad incassare gol. Bresciani totale e da urlo nel Frosinone, Cheddira stavolta lascia il segno. In difficoltà Romagnoli sullo scatenato Vlahovic.

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Gatti 5 (86′ Milik SV)

Bremer 5,5

Rugani 7

Cambiaso 5

McKennie 7 (86′ Iling-Junior SV)

Locatelli 4,5

Rabiot 5 (29′ Alcaraz 5,5)

Kostic 4,5 (62′ Weah 5,5)

Chiesa 4 (62′ Yildiz 6)

Vlahovic 7,5

Allenatore: Allegri 5,5 – Si stava mettendo male anche oggi. La Juve si aggrappa a Vlahovic e in pieno recupero riesce a spuntarla con Rugani. I bianconeri tornano alla vittoria, ma continuano a non convincere. Servirà un’altra Juventus per togliersi delle soddisfazioni da qui alla fine e per tenersi stretta la panchina.

TOP Juventus: Vlahovic 8 – Si prende la Juventus sulle spalle e la porta fuori dalla crisi. Non smette di segnare, bestiale anche a livello fisico. Lotta e trascina i compagni nel momento più buio della stagione. Sono 15 in campionato: ha cambiato passo, adesso è un bomber vero.

FLOP Juventus: Chiesa 4 – L’altro lato della medaglia dell’attacco bianconero. Il numero 7 non esce dal tunnel e viene anche fischiato dall’Allianz Stadium. Mai un guizzo degno di nota: fantasma.

FROSINONE

Cerofolini 5,5

Lirola 6 (94′ Monterisi SV)

Romagnoli 5

Okoli 6,5

Zoertea 6,5

Brescianini 7,5

Mazzitelli 6,5

Harroui 6,5 (72′ Barrenechea 6)

Venuti 6

Soulé 6,5

Cheddira 7 (72′ Kaio Jorge 5,5)

Allenatore: Di Francesco 6 – Frosinone bello a metà. Pimpante, voglio e sul pezzo nel primo tempo, mentre la compagine ciociara cala alla distanza dopo l’intervallo. La beffa arriva sul più bello e la situazione di classifica si fa adesso sempre più preoccupante.

TOP Frosinone: Brescianini 7,5 – L’interesse delle big non è casuale. Centrocampista totale, sa far tutto bene e con qualità. In più la prodezza (terzo gol stagionale) che fa sognare la squadra ospite. Merita palcoscenici ben più blasonati la prossima estate.

FLOP: Frosinone: Romagnoli 5 – Vlahovic è una furia, il centrale ciociaro non ha le armi per contrastarlo. L’anello debole della retroguardia del Frosinone nel pomeriggio torinese. Ma con questo Vlahovic sarebbe durissima per tutti.

Arbitro: Rapuano 6

Il tabellino di Juventus-Frosinone: Rugani si traveste da bomber, Brescianini totale

JUVENTUS-FROSINONE 3-2

3′ e 32′ Vlahovic (J); 14′ Cheddira; 27 Brescianini; 95′ Rugani

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (86′ Milik), Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie (86′ Iling-Junior), Locatelli, Rabiot (29′ Alcaraz), Kostic (62′ Weah); Vlahovic, Chiesa (62′ Yildiz). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Miretti, Weah, Djalò, Nicolussi-Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Lirola (94′ Monterisi), Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini (87′ Gelli), Mazzitelli, Harroui (72′ Barrenechea), Valeri; Soulé (87′ Seck), Cheddira (72′ Kaio Jorge). A disposizione: Frattali, Turati, Baez, Reinier, Vural, Garritano, Kveradze, Ibrahimovich, Ghedjemis, Monterisi. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Bremer (J), Cerofolini (F), Valeri (F), Locatelli (J), Mazzitelli (F)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 40.719