Allegri non può sorridere: le condizioni di Rabiot e McKennie

La Juventus torna alla vittoria ma perde McKennie e Rabiot nel match contro il Frosinone. I due centrocampisti a rischio per la sfida contro il Napoli

Vittoria all’ultimo respiro per la Juventus all’Allianz Stadium contro il Frosinone, con i bianconeri che perdono però Rabiot e McKennie.

Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo per aver ritrovato la vittoria allo scadere con Rugani, mentre preoccupano le condizioni dei due centrocampista dopo la sfida contro i ciociari. Rabiot aveva lasciato il campo già nel primo tempo dopo un pestone, con il francese sostituito da Alcaraz. L’ex PSG ha rimediato la lussazione della falange del dito del piede sinistro. Condizioni da valutare nei prossimi giorni e big match in casa del Napoli a rischio per l’alfiere di Allegri.

🚨 #Juventus – Per #Rabiot lussazione alla falange del dito del piede sinistro. Lussazione alla spalla sinistra per #McKennie. Tempi di recupero da valutare per entrambi 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 25, 2024

Incerta per la gara del ‘Maradona’ anche la presenza di McKennie, out nel finale di partita contro il Frosinone. Il nazionale statunitense ha accusato una lussazione alla spalla, medicata a bordocampo e con il centrocampista che è uscito con un tutore all’arto dolorante. Come per Rabiot, anche per McKennie sono da valutare i tempi di recupero.