Piove sul bagnato per Allegri: la Juve perde subito un titolarissimo

Juventus in difficoltà anche contro il Frosinone: è Vlahovic al momento a salvare i bianconeri, che dopo mezz’ora perdono un big per infortunio

La Juventus non cambia marcia neanche contro il pericolante Frosinone e al momento allo ‘Stadium’ non bastano neanche gli acuti del solito Dusan Vlahovic (doppietta d’autore per il serbo).

Gli ospiti reagiscono subito e grazie al colpo mio testa di Cheddira pareggiano i conti, prima del sorpasso firmato dalla prodezza di Brescianini. Qualcuno inizia già a fischiare dalle tribune dell’Allianz Stadium e piove sul bagnato per Massimiliano Allegri che alla mezz’ora perde uno dei suoi alfieri: Adrien Rabiot chiede il cambio e viene sostituito da Alcaraz. Il centrocampista francese, che aveva salvato a Verona i bianconeri dalla sconfitta, esce dal terreno di gioco zoppicando e lasciando il posto al nuovo acquisto argentino.

Qualche applauso per Rabiot all’uscita dal campo, con il nazionale francese che scuote la testa prima di essere soccorsi dallo staff medico. Per l’ex Paris Saint-Germain problema al piede, probabilmente a causa di un pestone e di una forte contusione. In attesa di capire meglio nelle prossime ore l’entità del problema e i tempi di recupero, Allegri perde intanto uno dei suoi titolarissimi per la delicata sfida odierna contro il Frosinone.