Anche Chiesa fa arrabbiare l’Allianz Stadium: i tifosi della Juve si dividono

Nella Juventus continua a deludere anche Federico Chiesa: la reazione del pubblico dell’Allianz Staidium alla sostituzione del numero 7 con Yildiz

La Juventus fatica anche nella ripresa dopo un primo tempo deludente, con i padroni di casa salvati al momento dalla doppietta dello scatenato Vlahovic.

Fischi all’intervallo per la compagine di Massimiliano Allegri, che era passata in svantaggio poco prima della mezz’ora di gioco dopo la prodezza di Brescianini. Vlahovic ha riportato il risultato in parità, mentre a non convincere nell’attacco bianconero è Federico Chiesa. Mai uno spunto degno di nota per il numero 7 della ‘Vecchia Signora’, che non è riuscito a marcare la differenza come si aspettava il pubblico dell’Allianz Stadium. Il nazionale azzurro attraversa un periodo complicato e anche a Verona, pur procurandosi due buone opportunità, non era riuscito ad incidere sul risultato finale.

I tifosi bianconeri iniziano a perdere la pazienza anche con Chiesa: durante la sostituzione al 62′ con Yildiz, un misto tra fischi e applausi ha accolto il cambio del classe ’97 ex Fiorentina. L’Allianz Stadium evidentemente non ha apprezzato la prova di Chiesa, applauditissimo invece Yildiz dal pubblico di casa.