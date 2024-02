Juventus in crisi: l’accoglienza per Allegri e i fischi dello Stadium

La Juventus continua a non convincere, con il Frosinone è solo 2-2 per la squadra di Allegri: il pubblico dell’Allianz Stadium deluso dalla prestazione dei bianconeri

Non solo le dichiarazioni di Giuntoli nel pre partita. Anche il pubblico dell’Allianz Stadium sta dalla parte di Massimiliano Allegri in questo momento complicato della stagione da parte della Juventus.

I bianconeri ospitano il Frosinone nel lunch match della 26° giornata di Serie A e i tifosi di casa scandiscono a gran voce anche il nome del tecnico livornese alla lettura delle formazioni. ‘Stadium’ schierato quindi al fianco di Allegri, finito nuovamente nel mirino della critica dopo gli ultimi risultati deludenti della ‘Vecchia Signora’ in campionato: soltanto due punti in quattro gare, con la capolista Inter ormai lontana e il sogno scudetto sfumato. In bilico c’è anche il futuro sulla panchina della Juve dell’ex mister di Milan e Cagliari, che ha a ancora un anno di contratto con la compagine torinese. Inoltre applausi anche per Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge (con l’argentino unico titolare dall’inizio), in prestito in questa stagione nelle fila dell’undici allenato da Di Francesco.

Se il pubblico dell’Allianz Stadium si schiera in favore di Allegri, anche il Dt Giuntoli prima del fischio d’inizio aveva allontana le voci di un possibile divorzio a fine stagione: “Il mister è contentissimo di restare alla Juventus e noi siamo contentissimi di lui. Vogliamo tenerlo. A tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro”. Intanto in campo primo tempo dolceamaro per i bianconeri: il solito Dusan Vlahovic fa doppietta (sono adesso 15 i centri in campionato) sul doppio assist di McKennie, nel mezzo le reti degli ospiti con Cheddira e Brescianini. Juve in crisi e che continua a non convincere, così all’intervallo arriva anche qualche fischio di disapprovazione dalle tribune per la prova finora deludente della squadra di Allegri.