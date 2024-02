DIRETTA Serie A, Lecce-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Il palinsesto domenicale prevede alle 18 Lecce-Inter, sfida che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

La preziosa e convincente vittoria contro l’Atletico Madrid non ha portato in dote solo gioie ai tifosi dell’Inter. L’andata degli ottavi di finale di Champions League è stata giocata per solo un tempo da Marcus Thuram, uscito per infortunio e atteso da uno stop forzato di circa tre settimane. Una tegola non indifferente per Simone Inzaghi che per la trasferta in casa del Lecce dovrà fare a meno anche dell’influenzato Yann Sommer.

Oltre a questi cambi obbligati, il tecnico nerazzurro ha optato per un turnover abbastanza robusto, in virtù dell’ampio margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici e in vista del recupero della ventunesima giornata contro l’Atalanta, in programma il 28 febbraio. Reduce da due sconfitte consecutive, con zero gol fatti e sei subiti, la squadra di Roberto D’Aversa spera di trovare un avversario con la guardia abbassata, per bissare l’ultimo e rocambolesco successo casalingo contro la Fiorentina. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio via del Mare in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Piccoli, Sansone. All. D’Aversa

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:Inter** punti 63, Juventus 57, Milan* 52, Bologna 48, Atalanta** 45, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce* 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno