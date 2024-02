Dall’Inter al Milan: follie di mercato per il centrocampista goleador

Intenso duello di mercato per il centrocampista goleador: Inter e Milan credono di battere la concorrenza della Premier League

Per la nuova stagione, Inter e Milan valutano nuove opzioni per il centrocampo. Le due società milanesi saranno protagoniste in estate di uno scontro di mercato con le big di Premier League. E addirittura sembrano essere convinti di strappare il sì del calciatore.

Quante volte commentiamo le prodezze del campionato inglese, il fascino della Fa Cup e screditiamo invece i duelli interni in Serie A. Questa volta, però, il campionato italiano potrebbe fare scacco matto alla Premier League e strappare il sì di un goleador polacco, versatile e da utilizzare sia a centrocampo che in attacco, magari sulla fascia destra.

Milan e Inter, quanta concorrenza per Szymanski

Secondo i media inglesi, c’è grande interesse in Europa sulla stagione di Sebastian Szymanski, centrocampista – o attaccante – del Fenerbahce, autore di 9 gol in campionato e 3 in Conference League fino a questo momento.

Dodici reti in 40 presenze stagionali in tutte le competizioni. E ha ancora tempo per stupire. Szymanski è arrivato al Fenerbahce solo l’estate scorsa e ha un contratto con il club di Istanbul fino al 2027. Può giocare da trequartista, dietro le punte, ma anche da esterno destro d’attacco. Insomma, potrebbe fare comodo sia all’Inter che al Milan.

Secondo quanto rivelato da Teamtalk, sulle sue tracce ci sono Manchester United, Arsenal e Tottenahm, i quali hanno già visionato in Turchia il calciatore e sono pronti a presentare una ricca offerta alla società proprietaria del cartellino. A meno di venti milioni sarà difficile trattare. Teamtalk conferma anche l’interesse di Inter e Milan, convinti addirittura di poter battere la concorrenza delle inglesi. Magari il progetto, il fascino della Serie A e la buona tradizioni di calciatori polacchi importanti in Italia. L’agenzia che tratta i diritti e i trasferimenti del calciatore già collabora con atleti presenti in Serie A.

In ogni caso, il portale britannico sottolinea che serviranno 30 milioni di euro per convincere il Fenerbahce a lasciar partire il loro classe 1999. Cifre decisamente molto importanti per i club italiani.