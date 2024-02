Colpo di scena Bologna: ha scelto la Premier League

Possibile colpo di scena in casa Bologna: ha scelto la Premier League. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti sul big

Il Bologna di Thiago Motta continua a vincere e stupire. Non solo l’allenatore, diversi big sono già chiacchierati anche sul mercato in vista della prossima stagione.

Da Zirkzee, il gioiello esploso definitivamente nel corso di questa stagione, a Orsolini e Ferguson. Nel mirino delle big, però, sarebbe finito anche Lucumi, colonna della retroguardia rossoblù e sempre più titolarissimo nelle gerarchie difensive di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da ‘AS’, il Manchester United starebbe monitorando il mercato dei difensori centrali e sulla lista della dirigenza dei ‘Red Devils’ ci sarebbe anche Lucumi.

Calciomercato, il Manchester United piomba su Lucumi

Il classe 1998 colombiano sta attirando su di sé le attenzioni delle big italiane ed europee. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, con una valutazione ancora contenuta di circa 15 milioni di euro.

Sirene estere, dunque, anche per Lucumi, che potrebbe diventare uno dei prossimi talenti a salutare la Serie A per la Premier League. Sul fronte Thiago Motta, invece, a fare chiarezza è già stato il suo entourage tramite le parole di Canovi: “Se Thiago Motta è un allenatore alla Juve? Thiago è un allenatore destinato a grandissime squadre, è tra i primi quattro-cinque allenatori del mondo – ha recentemente dichiarato a ‘TvPlay‘ – Contatto con i bianconeri? Non credo che ci sia stato, altrimenti l’avrei saputo”.