Cagliari-Napoli, probabili formazioni: Gaetano da ex, Calzona si riaffida a Zielinski

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, sfida valida per la 26a giornata della stagione 2023-24 di Serie A: Calzona si riaffida a Zielinski

E’ l’esordio assoluto in Serie A per Francesco Calzona, chiamato a non sbagliare per credere ancora nel miracolo Champions. L’allenatore azzurro ha ottenuto un pareggio positivo in Champions contro il Barcellona al debutto in panchina e ora cerca una continuità che è mancata alla squadra in questi mesi.

In campionato il Napoli non vince fuori casa dal 25 novembre, contro l’Atalanta e da allora non ha neanche più segnato. Di fronte si ritroverà un Cagliari in difficoltà e alla ricerca di punti salvezza pesantissimi. Claudio Ranieri ha ancora qualche dubbio da sciogliere, come l’impiego di Augello come terzino destro, quello di Jankto a centrocampo ed il ballottaggio tra Lapadula e l’ex Petagna.

Calzona dovrà invece rinunciare a Giovanni Di Lorenzo per squalifica, ma il capitano ha scelto comunque di seguire la squadra in trasferta. A prendere la fascia dovrebbe essere Mario Rui, in vantaggio su Olivera per partire da titolare. L’altra fascia sarà presidiata da Mazzocchi. In attacco mancherà anche Ngonge, ancora infortunato.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

A far più rumore, però, è il possibile ritorno in campo dal primo minuto di Piotr Zielinski. Messo praticamente fuori rosa durante la gestione Mazzarri, sia per infortunio, sia per l’ormai deciso trasferimento all’Inter, il polacco non ha giocato in Champions perchè escluso dalla lista e ora potrebbe tornare addirittura titolare.

Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All: Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Cagliari-Napoli, dove vederla in tv

La sfida tra Cagliari e Napoli valida per la 26a giornata di campionato ed in programma dalle 15:00, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Cagliari e Napoli

Dopo la sida odierna, il Cagliari sarà chiamato ad un filotto di partite decisive per la salvezza in questo campionato. La prima è in programma domenica prossima contro l’Empoli. Subito dopo ci sarà spazio per la sfida alla Salernitana in casa. Dopo la sosta, i rossoblu saranno attesi dal Monza ed infine, il giorno di Pasquetta, sarà la volta del Verona.

Non sarà un calendario semplice neanche quello del Napoli, che mercoledì recupererà la 21a giornata contro il Sassuolo. Domenica prossima, poi, spazio alla super sfida contro la Juventus che anticiperà di pochi giorni la gara casalinga contro il Torino. Prima della sosta doppio super impegno contro Barcellona e Inter in trasferta.