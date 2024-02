Inter, meglio due ma buoni. E torna l’incubo dei tifosi

Cambiano le strategie dell’Inter sul calciomercato: ora Marotta potrebbe orientarsi su due nuovi acquisti, ma con un ritorno che non piace a molti tifosi

Il percorso dell’Inter parla da solo, anche in questa stagione. Con una Supercoppa italiana già messa in bacheca, ora i nerazzurri hanno tutta l’intenzione di mantenere saldo il vantaggio in Serie A, in vetta alla classifica, e di andare più avanti possibile in Champions League – non sarà facile in trasferta contro l’Atletico Madrid.

La Beneamata, però, è chiamata anche a programmare il futuro e, se le cose continueranno ad andare così bene sul campo, potrebbe non essere obbligatorio un sacrificio molto pesante in uscita. Anche perché nel frattempo sta cambiando la posizione di Denzel Dumfries. Il terzino olandese chiedeva 5,5 milioni a stagione per rinnovare, ora potrebbe allinearsi all’offerta della società e quindi le parti potrebbero trovare un punto di incontro per la firma.

La sua permanenza non porterebbe all’acquisto di un nuovo laterale destro, posizione chiusa da Buchanan e Darmian. Al contrario, gli sforzi di Steven Zhang potrebbero concentrarsi su un difensore centrale, come vi abbiamo già anticipato, e su un nuovo attaccante, con Alexis Sanchez ai titoli di coda della sua seconda avventura a Milano. Ovviamente, considerando già fatti gli acquisti di Zielinski e Taremi.

L’Inter si concentra ‘solo’ su due acquisti, ma attenzione a Correa

Per chi potrebbe andare via, c’è anche chi potrebbe tornare e non farebbe piacere a tanti tifosi, che non hanno un ottimo ricordo di lui. Stiamo parlando di Joaquin Correa.

L’ex pupillo di Simone Inzaghi non ha lasciato il segno a Milano e ora non sta di certo facendo le fortune del Marsiglia. In Ligue 1 ha giocato solo nove partite, la maggior parte non da titolare, e non ha messo a segno né un gol, né un assist. Di fatti, le cose non vanno per nulla bene per il club francese che è nono in classifica e lontano dalla Champions League, che vale il riscatto obbligatorio dell’argentino.

Per questo, da luglio in poi potrebbe tornare ad Appiano Gentile e potrebbe anche avere qualche chance di restare come quinto attaccante, se l’Inter non dovesse trovare di meglio a prezzi contenuti o non deciderà di virare sul rientro di Valentin Carboni. I tifosi, ovviamente, non ne sarebbero felici.

Alessandro Basta