HIGHLIGHTS | Retegui e Bani stendono l’Udinese: festa rossoblu a Marassi

Il Genoa fa tutto nel primo tempo: i gol di Retegui e Bani permettono alla squadra di Gilardino di imporsi sull’Udinese

Il sabato di Serie A va agli archivi con la vittoria del Genoa che stende l’Udinese con i gol di Retegui e Bani nel giro di pochi minuti nella prima frazione di gioco.

Il Genoa prova a costruire ma la prima vera occasione è di merca bianconera con Lucca che al 25′, su cross di Lovric, colpisce di testa trovando una deviazione prima che la sfera di stampi sulla traversa. Due minuti dopo la risposta del Genoa con una conclusione ravvicinata di Vasquez respinta da Okoye. Lo stesso difensore messicano, fresco di rinnovo contrattuale, viene fermato dal palo con un colpo di testa su cross di Gudmundsson da calcio d’angolo.

Sono le prove del gol che arriva al 36′, con la firma di Mateo Retegui: l’attaccante italo argentino conclude in rovesciata sul pallone alzato da Lautaro Giannetti, andando così a battere Okoye pur senza colpire perfettamente la sfera. Il Genoa è in pieno controllo e al 40′ trova il gol del raddoppio: cross morbido di Gudmundsson che scodella la sfera nel cuore dell’area di rigore dove c’è Bani che si inserisce in mezzo a Giannetti e Kristensen e insacca alle spalle di Okoye con un perfetto stacco di testa.

Genoa-Udinese: highlights, tabellino e classifica

Partita ancora più in salita per l’Udinese ad inizio ripresa, quando la squadra di Cioffi resta in dieci uomini per l’espulsione comminata a Kristensen per somma di ammonizioni dopo un fallo su Messias. Genoa che chiude la partita in pieno controllo, con qualche occasione per Badelj e Gudmundsson prima del triplice fischio quando ‘Marassi’ esplode di gioia per un’altra serata da incorniciare.

GENOA-UDINESE 2-0

36′ Retegui, 40′ Bani

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta 45*, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36 e Monza** 36, Genoa 33*, Empoli** 25, Lecce 24, Udinese 23**, Frosinone 23, Sassuolo 20*, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana** 13

*Una partita in meno

**Una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita