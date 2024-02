Follie per Gudmundsson: grosso pericolo per Juve e Napoli

Il futuro di Albert Gudmundsson anima il calciomercato di Serie A, e non solo: c’è un pericolo in più per Juve e Napoli

Tra le sorprese assolute di questa stagione, c’è sicuramente Albert Gudmundsson, un centrocampista offensivo dalla grande qualità tecnica e nel dribbling che sta trascinando il Genoa nella corsa salvezza.

Il rendimento del 26enne è assolutamente straordinario con nove gol all’attivo e anche due assist, sempre all’insegna della meraviglia e con una continuità di gioco rara nel nostro campionato. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione delle big già da diverse settimane e con una certezza: serviranno 30 milioni di euro per strapparlo ai liguri.

Dopo il forte interessamento della Fiorentina che ha provato a portarlo fino all’ultimo in Viola nello scorso calciomercato di riparazione, la Juve sembra uno dei club più interessati, nonostante l’esplosione di Kenan Yildiz e il possibile ritorno alla base di Soulé dopo la grande stagione con il Frosinone in prestito. Il Napoli aveva pensato a Gudmundsson ben prima, addirittura dall’ottimo campionato di Serie B giocato con il Genoa. Le due rivali storiche del nostro campionato potrebbero presto sfidarsi per assicurarsi le prestazioni del funambolo islandese, ma l’insidia estera va fortemente tenuta in considerazione.

Gudmundsson può lasciare la Serie A: doccia gelata per Juve e Napoli

Il trequartista ha qualità indubbie nel superare l’avversario e creare la superiorità numerica, che hanno già drizzato le antenne di diversi club europei, oltre a quelli italiani. In particolare, alcune squadre di Premier League sono pronte a portare l’islandese in Inghilterra, a suon di milioni.

In particolare, il Tottenham potrebbe puntare forte su di lui e mettere sul piatto una cifra importante, anche oltre i 30 milioni richiesti dai rossoblù. Gli Spurs nel corso degli anni ci hanno abituato a puntare le loro fiches sui talenti che giocano in Italia: è successo anche qualche settimana fa quando hanno bruciato la concorrenza e sono riusciti a convincere Radu Dragusin a trasferirsi in Premier, proprio in quel di Londra.

Se si guarda al passato, da Bentancur a Kulusevski, il Tottenham ha pescato diversi talenti: una vera e propria tradizione che potrebbe continuare anche in futuro, a partire proprio da Gudmundsson. Le big italiane, dunque, devono sbrigarsi per trattenere l’islandese in Serie A, altrimenti se lo godranno all’estero, impoverendo il nostro campionato di un altro calciatore piuttosto decisivo.

Alessandro Basta