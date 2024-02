HIGHLIGHTS | Empoli allo scadere: il Sassuolo sempre più nei guai

La squadra di Nicola si aggiudica lo scontro salvezza contro quella di Dionisi, ora davvero a forte rischio esonero

L’Empoli sbanca il ‘Mapei Stadium’ e si prende tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Si mette male per il Sassuolo, che resta terz’ultimo a pari merito col Verona.

I toscani di Nicola vanno subito in vantaggio con Luperto. Poco dopo annullato il raddoppio firmato da Maleh con un tocco di braccio. Gli ospiti potrebbero ammazzare la gara, ma non lo fanno e a inizio ripresa Pinamonti pareggia i conti su calcio di rigore, assegnato da Aureliano dopo consulto al Var per fallo di Ismajli su Tressoldi.

Il pari neroverde dura però appena dieci minuti: nella propria area Ferrari devia con la mano il tiro di Niang; un altro rigore, che lo stesso Niang non sbaglia. Ancora dieci minuti più tardi e il Sassuolo la riprende di nuovo, proprio con un colpo di testa di capitan Ferrari. Il match sembra scivolare verso il pareggio, ma al 93′ il neo entrato Bastoni va di testa e la piazza all’angolino regalando la vittoria all’Empoli. Ora Dionisi rischia davvero l’esonero.

SASSUOLO-EMPOLI 2-3

11′ Luperto (E), 54′ rig.Pinamonti (S), 64′ Niang (E), 76′ Ferrari (S), 93′ Bastoni (E)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta 45*, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36, Monza 33, Genoa 30, Empoli** 25, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20*, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Una partita in più