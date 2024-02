Pioli crede in Maignan: “Farà ancora miracoli. Ecco perché non giochiamo di lunedì”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Il Diavolo non sta attraversando un grande periodo e dopo i ko contro Monza e Rennes serve rialzare la testa per blindare il terzo posto. Serve però risolvere i problemi in difesa, troppi i gol subiti.

Segui la conferenza di Stefano Pioli LIVE in vista di Mila-Atalanta: “E’ molto importante per la classifica e per tornare a vincere dopo il ko di domenica. Poi dietro stanno iniziando a fare punti. Noi l’Inter e l’Atalanta siamo le squadre che abbiamo fatto più punti”

Atalanta favorita in Europa League – “Quando mi avete fatto questa domanda, il Milan doveva superare il turno, ora ce la giochiamo anche noi. Chiunque è agli ottavi vuole vincere la competizione”.

Punto sui rientri – “Kalulu sta bene, se sarà il caso lo convocherò. Tomori sta meglio, ma è un po’ indietro. Calabria sta bene e si allenerà con la squadra. Sono giocatori che conoscono i nostri principi difensivi, sono veloci e aggressivi. Visto che s giocherà tanto sarà importante recuperarli”.

Sorteggio di Europa League – “Non ero preoccupato di affrontare subito il Bayer Leverkusen. Dobbiamo pensare che tutto dipende da noi. Ma non è un sorteggio facile. lo Slavia è arrivato davanti alla Roma nel girone. Il destino dipende da noi”

Sfida a Gasperini – “L’Atalanta ci ha sconfitto due volte sta bene e lo siamo anche noi. L’Atalanta ha avuto una settimana pulita, noi no. Fa la differenza questo. Noi vogliamo essere protagonisti in Europa e sappiamo che le difficoltà aumentano, ma vogliamo fare bene. Sarà un mese importante. Affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista, è fastidioso, ma noi dobbiamo esserlo più di loro”

Turnover a Monza – “Ci si aspettava di più? Meno si parla delle critiche meglio è, io non voglio pensare alle cose negative. Tutti sono a disposizione e pronti a dare un contributo alla squadra. Priorità all’Europa League visto il turnover tra Monza e Rennes? Non è così, lo ripeto a voi, che vogliamo essere protagonisti in entrambe le competizioni. Forse non sono bravo nella comunicazione. Io pensavo che a Monza avessi fatto le scelte giuste. La formazione migliore a Rennes? Non c’erano Giroud e Loftus-Cheek…”.

Meno pressioni hanno aiutato De Ketelaere e Gasperini – “Gian Piero sta facendo un lavoro eccezionale, anche lui ha avuto annate esaltante e alcune meno. Charles? Mi ricordo i vostri commenti e che Massara e Maldini non avessero preso un bidone… ci sono tanti esempi di calciatori che fanno fatica il primo anno. Gasperini è stato bravo a trovargli il posto giusto e dobbiamo prestare attenzione a lui domani”.

Caos calendario – “Mi era stato proposto di giocare lunedì contro il Monza, ma abbiamo preferito avere un giorno in più per preparare Rennes. Stessa cosa è successo con l’Empoli, non contro l’Atalanta. C’è un club che deve parlare nelle sede opportune e che si occupa di tutto questo”

Maignan – “Non sono finiti i miracoli di Maignan. Resta uno dei migliori portieri al mondo. Ha l’ossessione di diventare il migliore al mondo, lui si è sempre migliorato da ogni situazione. Non ci sono problemi con Mike”.

Bennacer – “Vedremo come sta oggi, ma ha giocato tanto nell’ultimo periodo”

Gabbia – “Le prestazioni di Matteo sono di alto livello e deve continuare così sia a livello di efficacia e di determinazione, ma è l’applicazione che fa la differenza. Gabbia ha queste caratteristiche e sta facendo molto bene”.