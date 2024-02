Palladino ritrova Di Gregorio e punge il Milan: “Gesto Jovic da condannare”

Il Monza torna in campo dopo l’impresa col Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino alla vigilia del match in casa della Salernitana

Il Monza, sulle ali dell’entusiasmo dopo il ‘colpaccio’ con il Milan, parte alla volta di Salerno per l’anticipo di domani pomeriggio all’Arechi contro il fanalino di coda Salernitana.

Raffaele Palladino per l’occasione ritroverà Michele Di Gregorio, ristabilitosi dopo il durissimo scontro fortuito con il compagno Andrea Carboni che lo aveva costretto allo sostituzione nel primo tempo della sfida con il Milan e dove sono stati necessari sei punti di sutura per rimarginare la ferita vicina al sopracciglio. Il tecnico dei brianzoli tira un sospiro di sollievo e recupera quindi uno dei suoi big, sempre corteggiato sul mercato dalle grandi di Serie A e all’estero. Palladino tiene alta la concentrazione a Monzello nella conferenza stampa prima della partenza per la trasferta campana: “Abbiamo analizzato la partita col Milan, ci sono state tante cose belle e positive, l’abbiamo interpretata benissimo. Per dare valore alla vittoria contro il Milan c’è bisogno però di fare una grande partita a Salerno. Vedo una grande crescita da parte di tutti, sia dei giovani che dei ragazzi che hanno più esperienza. Mi mettono ogni giorno in difficoltà: bisogna godersi il momento e continuare così”.

Monza, Palladino pre Salernitana: “Sarà più difficile rispetto alla gara col Milan”

La trasferta di Salerno offre comunque delle insidie, Palladino non si fida della crisi e della classifica dei granata del nuovo allenatore Liverani: “Troveremo un ambiente caldo, sarà una partita complicata. Ancora più difficile rispetto alla gara contro il Milan. Servirà la giusta mentalità“.

Palladino ritorna poi sull’episodio rosso di Jovic e delle scintille con Izzo: “L’espulsione è stata giustissima. Dalla panchina ho avuto la percezione del gesto di reazione da parte di Jovic e rivedendola al monitor a bordocampo ne ho avuto la conferma. Successivamente l’ho segnala al quarto uomo e non c’è stata nessuna polemica. L’espulsione è sacrosanta e bisogna condannare certi episodi. È giusto e doveroso che ogni calciatore non debba reagire in quella maniera”. Infine, l’allenatore biancorosso dribbla l’argomento sul suo futuro e sul contratto in scadenza a fine stagione: “Ho grandi ambizioni personali, sono affamato e motivato. Devo migliorare ancora molto. Amo questo lavoro alla follia e sono molto grato al Monza e ai suoi tifosi. Darò sempre il 110% per questa società“.