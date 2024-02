Nuovo guaio per Inzaghi dopo Thuram: resta a casa e Lecce a rischio | CM.IT

L’Inter sarà impegnata domenica pomeriggio nella trasferta di Lecce: non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall’ultimo allenamento ad Appiano Gentile

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di Lecce per continuare il cammino in campionato e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo scudetto.

Simone Inzaghi dovrà però fare a meno di diversi tasselli dopo il successo in Champions contro l’Atletico Madrid: oltre a Thuram, si è fermato anche Yann Sommer. Il portiere svizzero questa mattina non si è allenato a causa di uno stato influenzale. L’ex Bayern Monaco è rimasto a casa e le sue condizioni verranno valutate nella rifinitura di domani, prima della partenza per Lecce. Se Sommer non dovesse recuperare o non essere al meglio della condizione, spazio dal primo minuto tra i pali per il vice Audero, finora mai impiegato in campionato e titolare solamente una volta in stagione, nel match in Coppa Italia contro il Bologna con i nerazzurri eliminati dalla competizione.

Inzaghi per la gara del ‘Via del Mare’ oltre a Thuram dovrà fare a meno anche di Acerbi, ancora ai box per l’infortunio rimediato contro la Roma.

In difesa potrebbe riposare Bastoni con l’arretramento di Carlos Augusto nella posizione di braccetto, mentre a centrocampo oltre a Dumfries si candida per una maglia da titolare pure Frattesi (Barella, almeno dall’inizio, tirerebbe il fiato). In attacco, considerando l’assenza forzata di Thuram, spazio ad Arnautovic (decisivo nella notte europea con l’Atletico) al fianco di capitan Lautaro Martinez, con Sanchez freccia da utilizzare a gara in corso per Inzaghi. Per quanto concerne l’attaccante francese, oggi ha continuato nel lavoro personalizzato e con le cure fisioterapiche per il problema all’adduttore della coscia: l’obiettivo è recuperarlo al meglio per il ritorno di Champions a Madrid del 13 marzo, cercando di rodarlo per uno spezzone di gara già nella trasferta di campionato a Bologna.