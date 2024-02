Inzaghi perde Thuram: UFFICIALE l’esito degli esami

L’attaccante dell’Inter era stato costretto a uscire all’intervallo della sfida Champions contro l’Atletico Madrid. Tegola per Inzaghi

L’Inter ha appena diramato l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Thuram, contro l’Atletico Madrid costretto a uscire all’intervallo per un guaio muscolare.

Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano – recita il comunicato del club di Zhang – Per l’attaccante nerazzurro elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Thuram starà fuori per circa tre settimane. Lo staff medico dell’Inter proverà – ma ad oggi è a rischio, come già anticipato ieri da Calciomercato.it – a recuperarlo in tempo per il decisivo match di ritorno degli ottavi Champions contro l’Atletico Madrid, fissato al 13 marzo.