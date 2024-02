Non supera le visite mediche: salta l’affare a costo zero

Trattativa in fumo dopo l’esito negativo delle visite mediche: il calciatore ha già lasciato l’Italia

E’ proprio vero che nel mondo del calciomercato, fin quando non vengono depositati i contratti ufficiali, nessuna trattativa può essere data per conclusa. Neanche quelle apparentemente molto avanzate e in attesa della sola firma di una delle due parti in causa.

Una lezione, questa, che il Lecco ha dovuto ripassare nelle ultime ore. Il club lombardo attualmente fanalino di coda in Serie B, ha visto sfumare quest’oggi l’ingaggio a parametro zero di Kiko Casilla. L’esperto portiere spagnolo che in passato per diverse stagioni ha vestito la maglia del Real Madrid, sarebbe approdato in terra bluceleste da svincolato dopo l’ultima avventura ufficiale finita la scorsa estate con il Getafe. Una trattativa però già andata in fumo dopo quanto avvenuto negli ultimi due giorni.

Atterrato in Italia nella tarda serata di mercoledì, l’estremo difensore non avrebbe del tutto superato le visite mediche sostenute ieri mattina con la società lombarda. Una situazione quasi surreale considerando che lo spagnolo aveva pure svolto il suo primo allenamento con il Lecco nel pomeriggio al ‘Rigamonti-Ceppi’. In un primo momento, infatti, era stato deciso di attendere almeno fino al lunedì per testare meglio le condizioni fisiche di Casilla, prima del clamoroso ripensamento che ha fatto saltare definitivamente la trattativa.

Calciomercato Lecco, Casilla non super le visite mediche e torna in Spagna

Come raccontato da ‘LCN Sport’, al termine del suo primo allenamento Kiko Casilla ha lasciato la camera d’albergo in cui alloggiava ed ha prenotato un taxi per raggiungere l’aeroporto Orio al Serio.

Dopo una notte trascorsa a Bergamo, il portiere ha preso il primo volo disponibile ed è rientrato in Spagna. Stando a quanto filtrato, il portiere non si sarebbe sentito pronto a tornare in campo in così breve tempo. Le tempistiche ridotte che hanno portato alla rottura improvvisa con il Lecco, però, rendono la vicenda sempre più misteriosa.