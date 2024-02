Juve-Frosinone, un bianconero in dubbio: il verdetto dopo l’allenamento

Meno due a Juventus-Frosinone, un bianconero in dubbio per Massimiliano Allegri. È arrivato il verdetto dopo l’allenamento odierno

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per il ritorno in campo. Appuntamento a domenica per il lunch match contro il Frosinone di Di Francesco.

La squadra bianconera, reduce da 2 punti in 4 partite, vuole scacciare la crisi e riprendere la corsa per staccare in fretta la qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter è sempre più lontana e l’obiettivo della Juve è ora diventato solo quello di ritrovare il successo e continuità di risultati.

Allegri ritrova Bremer in difesa dopo la squalifica, ma dovrà rinunciare a capitan Danilo. In difesa c’è anche il dubbio Alex Sandro, alle prese con un affaticamento muscolare. Nell’allenamento odierno alla Continassa, il difensore brasiliano ha svolto un lavoro parziale con il gruppo. Il rientro in gruppo è previsto per domani: il giocatore dovrebbe essere fra i convocati per il match dello Stadium di domenica.