Inter-Atalanta a rischio rinvio: cosa sta succedendo

Il match, già posticipato lo scorso gennaio per l’impegno della squadra di Inzaghi in Supercoppa, rischia di slittare ulteriormente

Inter-Atalanta del prossimo 28 febbraio rischia di essere nuovamente riprogrammata. La gara, già posticipata lo scorso gennaio per via dell’impegno della formazione allenata da Simone Inzaghi nella final four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, potrebbe essere rinviata a data da destinarsi.

Il motivo riguarda l’avversario pescato dall’Atalanta in Europa League, lo Sporting CP. A causa della presenza del Benfica nella stessa competizione, le due squadre di Lisbona non potranno scendere in campo nei rispettivi match casalinghi nella stessa giornata. Per questa ragione l’Uefa ha deciso di anticipare la gara contro i bergamaschi a martedì 5 marzo, lasciando Benfica-Rangers al giovedì.

Un bel casino per il calendario dell’Atalanta che nel giro di pochi giorni se la dovrebbe vedere con Inter (mercoledì 28 febbraio, Bologna (domenica 3 marzo) e Sporting CP (martedì 5 marzo). Al fine di anticipare la sfida contro i rossoblù della 27esima giornata, la Dea vorrebbe richiedere di posticipare il recupero contro l’Inter di settimana prossima. Come riportato dal giornalista Tancredi Palmeri, però, “al momento ci sono pochissime possibilità di rinvio”.