Europa League, sorteggio da incubo per Milan e Roma: Atalanta ‘fortunata’

Sorteggio di Europa League con Atalanta, Milan e Roma protagonista: accoppiamenti da incubo per rossoneri e giallorossi

Tre italiane agli ottavi di Europa League: Milan e Roma, pur con percorsi diversi, ottengono l’obiettivo e raggiungono l’Atalanta tra le migliori sedici della competizione.

Questa mattina, alle ore 12, ci sarà il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi e per le italiane le insidie non mancano. Facile il regolamento che dovrà essere seguito: le 8 teste di serie (le vincitrici dei gironi di EL) sfideranno le 8 vincitrici dei playoff. Solo una la regola da seguire: non potranno esserci sfide tra squadre dello stesso paese.

Niente derby quindi con l’Atalanta che non potrà incrociarsi con Milan e Roma, ma avrà sei possibili avversari: Benfica, Friburgo, Qarabag, Marsiglia, Sporting, Sparta Praga. Il Benfica è il vero spauracchio da evitare, ma tutte le compagini sono alla portata della Gasperini band.

Discorso diverso per Milan e Roma. Nelle sette possibili avversari campeggiano due delle grandi favorite alla vittoria finale: il Liverpool, capolista in Premier League, e il Bayer Leverkusen, primatista nel campionato inglese. A completare il quadro il Brighton di De Zerbi, quindi Rangers, Slavia Praga, Villarreal e West Ham.

Stando così le cose i peggior accoppiamenti possibili per le tre italiane, vedrebbero Milan e Roma sfidare Liverpool e Bayer Leverkusen, con l’Atalanta accoppiata al Benfica.

La speranza è ovviamente che le cose vadano in maniera diversa, magari con i bergamaschi contro Qarabag o Sparta Praga e Milan e Roma che potrebbero giocarsela con Rangers e Slavia Praga.

Intanto la simulazione effettuata da Calciomercato.it ha dato un sorteggio non certo fortunato per il Milan, finito contro il Liverpool. Non bene neanche alla Roma che è accoppiata contro il Brighton guidato da Roberto De Zerbi, mentre l’Atalanta avrebbe di che sorridere: nel nostro sorteggio sfida il Friburgo, attualmente ottavo in Bundesliga e non certo avversario irresistibile.