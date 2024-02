DIRETTA Sorteggi ottavi Europa League: ROMA-Brighton! – LIVE

Alle 12 il sorteggio di Europa League: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Terminati gli spareggi, che hanno visto Milan e Roma passare il turno rispettivamente contro Rennes e Feyenoord, oggi andranno in scena i sorteggi per gli ottavi di Europa League: alle ore 12 presso la Casa del Calcio di Nyon si scopriranno le avversarie delle italiane. Ai due club che hanno superato gli spareggi, inoltre, si aggiungerà anche l’Atalanta, che aveva superato il girone come prima.

Gli ottavi di finale andranno in scena con la consueta formula della doppia gara, con l’andata che andrà in scena il 7 marzo e il ritorno che si giocherà il 14 marzo. Il funzionamento del sorteggio è molto semplice: le 8 teste di serie, ovvero le squadre vincitrici dei gironi, saranno associate con le 8 squadre uscite dagli spareggi che si sono conclusi ieri sera. Per assistere al sorteggio di Europa League occorre essere abbonati a Sky Sport, dove verrà trasmesso su Sky Sport 24 oppure in streaming su SkyGo. Inoltre, il sorteggio sarà trasmesso in streaming gratuitamente anche sul sito della UEFA. Ecco come saranno divise le 16 squadre:

TESTE DI SERIE: Atalanta (Italia); Brighton (Inghilterra); Bayer Leverkusen (Germania); Liverpool (Inghilterra), Rangers (Scozia); Slavia Praga (Repubblica Ceca); Villarreal (Spagna); West Ham (Inghilterra).

NON TESTE DI SERIE: Roma (Italia); Sparta Praga (Repubblica Ceca); Marsiglia (Francia); Sporting CP (Portogallo); Benfica (Portogallo); Milan (Italia); Friburgo (Germania); Qarabag (Azerbaigian).

LIVE

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

ROMA-Brighton