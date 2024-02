DIRETTA Serie A, Bologna-Verona: formazioni UFFICIALI LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e il Verona di Baroni in tempo reale

Il Bologna ospita il Verona in Emilia nell’anticipo del venerdì che apre la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi delle due squadre che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

I rossoblu di Thiago Motta vogliono allungare la striscia di quattro vittorie consecutive ottenute nell’ordine contro il Sassuolo, il Lecce, la Fiorentina e la Lazio. L’obiettivo è quello di continuare a cullare il sogno del quarto posto che vale la Champions League e staccare almeno momentaneamente l’Atalanta impegnata domenica nel posticipo contro il Milan. Dopo i buoni pareggi contro il Monza e la Juventus, invece, i gialloblu di Marco Baroni sperano nel colpaccio esterno per abbandonare la terzultima piazza e mettere in cascina importanti punti in chiave salvezza. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata la sfida finì con un pareggio a reti inviolate, mentre in Coppa Italia i felsinei si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Moro e di van Hooijdonk. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Verona live in tempo reale.

Formazioni Bologna-Verona

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Fabbian; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All.: Thiago Motta.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Folorunsho; Noslin, Suslov, Serdar; Swiderski. All.: Baroni.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Atalanta 45*, Bologna 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 10, Empoli 22, Sassuolo 20*, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13

*Una partita in meno