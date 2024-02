Niente da fare per il possibile colpo a costo zero del club bianconero in vista della prossima estate

In astinenza da vittoria da ben quattro partite in campionato, la Juventus riprenderà la sua marcia domenica alle 12.30 davanti ai propri tifosi contro il Frosinone. In meno di un mese la squadra di Massimiliano Allegri ha disperso il vantaggio di punti che aveva accumulato nei mesi precedenti, perdendo il contatto con l’Inter fuggita nel frattempo sempre più in alto al vertice della classifica.

La sconfitta incassata nel derby d’Italia ad inizio febbraio, arrivata peraltro dopo un pareggio sorprendente contro l’Empoli, ha decisamente ridimensionato le ambizioni dei bianconeri. Nonostante l’obiettivo quarto posto dichiarato a più riprese dallo stesso Allegri, ad un certo punto la Juve sembrava potesse realmente giocarsela punto su punto con l’Inter per lo scudetto. Una lotta che si è complicata a causa degli ultimi risultati che hanno visto la formazione juventina ottenere due sconfitte e due pareggi in quattro incontri.

Una Juventus che rimane invece molto attiva sul fronte del calciomercato. Nell’ultima sessione il club bianconero ha piazzato due colpi importanti. Il primo in difesa relativo a Tiago Djalò, difensore portoghese che con un blitz dei dirigenti juventini è stato strappato alla concorrenza dell’Inter. Il secondo, decisamente a sorpresa, è stato quello di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino sbarcato a Torino nelle ultimissime ore della finestra invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Southampton.

In vista del prossimo giugno, dunque, sono diversi i profili osservati dalla Juventus anche in virtù delle numerose scadenze contrattuali.

Oltre al più quotato Felipe Anderson, è stato suggerito nei giorni scorsi anche un possibile ritorno gratis di Leonardo Spinazzola. Difficilmente, però, l’esterno della Roma tornerà ad indossare la maglia bianconera, come confermato anche da Luca Momblano su ‘Juventibus’: “C’è questa notizia che gira da giorni su Spinazzola. Quello che posso dire è Spinazzola-Juventus 0%. Arabia che resiste interessata al calciatore, ma non ci risulta una concreta pista. Anzi direi che è da escludere”.