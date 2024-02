Conte torna in panchina: sfida a Wenger nel Match for Hope

C’è anche Antonio Conte per la sfida di beneficenza in Qatar tra la squadra AbFlah e la Chunkz, che verrà guidata dall’ex allenatore dell’Arsena

Antonio Conte torna in panchina. Il tecnico italiano, dopo la separazione con il Tottenham, in attesa di novità per il suo futuro, guiderà il Team AboFlah, in una partita di beneficenza, il Match for Hope.

La gara, organizzata dalla Education Above All Foundation (EAA), vedrà di fronte la squadra del tecnico italiano, e la Chunkz, che avrà in panchina Arsene Wenger. Tanti i campioni che scenderanno in campo, da Hazard a Kaka, passando per Drogba e Roberto Carlos. Il match è in programma all’Ahmad bin Ali Stadium, in Qatar.