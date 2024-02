Condanna ufficiale, 4 anni e mezzo: rabbia Juve

Con la sentenza di questa mattina è arrivata la condanna ufficiale nei confronti del calciatore

Come ci si aspettava da giorni, ieri da parte del tribunale è arrivata l’attesa sentenza sul calciatore. Nei suoi confronti è stata decretata una condanna pesantissima, pari a quattro anni e mezzo: una notizia che ha subito avuto una notevole risonanza ed ha immediatamente fatto il giro del mondo.

E’ stata la sezione 21 del Tribunale di Barcellona a comunicare ufficialmente la condanna nei confronti di Dani Alves. Il terzino brasiliano è stato infatti giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente una giovane ragazza all’interno di una nota discoteca di Barcellona, nella notte tra il 30 e 31 dicembre del 2022. Dallo scorso 20 gennaio 2023, infatti, l’ex blaugrana si trova nella prigione di Can Brians 2 nello stesso capoluogo catalano.

Una sentenza che non mette comunque fine a questa storia. Come riportato dai media spagnoli, infatti, i legali di Dani Alves potrebbero infatti ricorrere al Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna. Va ricordato che gli avvocati dell’ex terzino avevano richiesto l’assoluzione o, in caso fosse stato ritenuto colpevole, una condanna ad un anno più un risarcimento di 50.000 euro per la vittima, contro i 12 anni chiesti invece dai legali della ragazza. Pari a nove anni di reclusione, infine, era stata la richiesta della Procura, respinta dall’Alta Corte di Barcellona.

Dani Alves condannato, sui social la Juve diventa un caso

Tra le numerose squadre in cui Dani Alves ha militato nella sua lunghissima carriera da calciatore, appare anche la Juventus che lo ha accolto nel proprio organico nella sola stagione 2016/17.

Il suo trascorso bianconero, in una vicenda che ovviamente nulla ha a che vedere con la Juve, è diventato però motivo di dibattito sui social. In particolare, a scatenare la polemica sarebbero stati alcuni servizi e articoli giornalistici all’interno dei quali è stato fatto principalmente riferimento al brasiliano come ‘ex calciatore della Juventus’. Una definizione che non è stata gradita da alcuni tifosi juventini, a fronte dei quasi dieci anni di militanza con la maglia del Barcellona.

