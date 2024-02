Zeman, dimissioni UFFICIALI: ecco il suo sostituto

Zdenek Zeman si è dimesso da allenatore del Pescara: il comunicato della sua decisione e l’erede sulla panchina abruzzese

Zdenek Zeman non è più l’allenatore del Pescara. Il tecnico boemo, classe 1947, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni, a causa delle sue condizioni di salute.

A dicembre, aveva avuto un malore con conseguente ricovero ospedaliero. Nei giorni scorsi, il ricorso all’intervento chirurgico, con l’applicazione di quattro bypass. Intervento perfettamente riuscito ma in seguito al quale i medici hanno consigliato un lungo periodo di riposo. Decisione inevitabile, dunque, con il suo mandato consegnato nelle mani della società. Il club abruzzese, sesto in classifica nel girone B di Serie C, ha affidato la squadra a Giovanni Bucaro, coadiuvato da Diego Labricciosa, allenatore in seconda.