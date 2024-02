Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 22 febbraio 2024

La rassegna stampa di oggi, giovedì 22 febbraio 2024:

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al pareggio del Napoli contro il Barcellona: “OSI E SPERI”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Inter, operazione pigliatutto”; “Milan coppa tiramisu”; “Dybala e Lukaku servono i loro gol con il Feyenoord”; “Juve, porta sul futuro”; “Via alla trattativa per Di Gregorio, costerà 20 milioni”; “Toro, prova di salto”; “Arriva la Lazio, è scontro diretto con vista Europa”; “Solita Red Bull, la Ferrari va”.

Anche il Corriere dello Sport mette in copertina i campioni d’Italia: “NAPOLI C’È”; “Osimhen, gol e bacio: pari in rimonta (1-1) con il Barcellona”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Barella re d’Europa, Thuram fuori 20 giorni”;”Kouame ha la malaria, ricoverato in ospedale”; “Roma, è la notte di De Rossi”; “Lazio e Sarri, ultima chiamata Champions”.

La prima pagina di Tuttosport, invece, è dedicata alla Juventus: “PRIMA SCOSSA: IL TRIDENTE”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Toro, pressione alta l’Europa elettrizza”; “Dove c’è Osimhen c’è Napoli”; “Milan con i big a Rennes, furore Roma col Feyenoord”; Avanti con Oaktree, Zhang si tiene l’Inter”; “Scalvini: ‘Atalanta salto in alto con te'”; “Verstappen già da paura ma Leclerc non trema”; “Alcaraz ko avvicina Sinner al numero 2”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 febbraio 2024

Per quanto concerne i quotidiani esteri, spazio oggi soprattutto a quelli spagnoli, dopo Napoli-Barcellona e con il Real Madrid che attende la sua nuova stella polare.

Il quotidiano catalano Mundo Deportivo dedica il titolo al pareggio dei blaugrana contro i partenopei: “POCO PREMIO”. Diversa l’angolazione sul mondo di AS, che in copertina ci mette Kylian Mbappe: “LA IMAGEN ES LA CLAVE”.