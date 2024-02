Lautaro apre alla Premier League: due club pronti all’assalto

Lautaro, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe lasciare l’Inter: l’attaccante argentino sembra aver aperto alla Premier League

L’Inter, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, si è imposta sull’Atletico Madrid per uno a zero grazie alla rete di Arnautovic nella ripresa. Vittoria importante in ottica passaggio del turno ma la qualificazione è ancora aperta e i nerazzurri rischiano di pagare a caro prezzo l’aver sprecato diverse palle gol.

Un match intenso dove i ragazzi di Inzaghi hanno alzato il ritmo nel secondo tempo meritando ampiamente la partita. Ottimo match disputato dai nerazzurri anche se era lecito aspettarsi qualcosa di più da Lautaro Martinez. L’argentino è elemento fondamentale per il club meneghino. Attaccante forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’attaccare la profondità e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore avversaria. In questa stagione ha realizzato, tra tutte le competizioni, ventitré gol e cinque assist dimostrando tutta la sua importanza nel sistema di gioco di Inzaghi.

Lautaro Martinez ha un contratto in scadenza nel 2026 e i dialoghi per il rinnovo non hanno ancora portato alla tanto attesa fumata bianca. La società nerazzurra non ha nessuna intenzione di perdere il classe 1997 e vuole blindare il centravanti per un futuro roseo. L’Inter però deve fare attenzione al fascino della Premier League e a due club, di caratura internazionale, pronti a dare l’assalto per assicurarsi le prestazioni dell’argentino.

Stando a quanto riportato da teamtalk, Lautaro Martinez sembra aver aperto alla possibilità di giocare in Premier League: il fascino del miglior campionato in Europa potrebbe fare la differenza così come eventuali super proposte contrattuali. Abbiamo detto di due club interessati all’argentino. Il primo è il Chelsea con i blues pronti ad una mini rivoluzione così da tornare protagonisti sia in campionato sia in ambito internazionale: l’attaccante gode della stima di Pochettino che ha bisogno di un centravanti di spessore per tornare a competere ai massimi livelli.

Premier League su Lautaro: non solo il Chelsea

Il secondo club di Premier pronto a fare follie pur di arrivare a Lautaro è l’Arsenal: i Gunners, in questa stagione, stanno lottando per il titolo e sembrano voler aprire un ciclo vincente nel massimo campionato inglese. Un centravanti con le caratteristiche dell’argentino sembra essere perfetto nel sistema di gioco di Arteta.

Il futuro di Lautaro sembra diviso tra Chelsea (l’argentino è stato vicino ai blues nell’estate del 2022) e l’Arsenal anche se non possiamo escludere una permanenza nella Milano nerazzurra. L’Inter farà di tutto per rinnovare il centravanti argentino, giocatore fondamentale per una squadra decisa ad essere protagonista, nei prossimi anni, sia in Italia sia a livello internazionale.