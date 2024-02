DIRETTA Europa League, Roma-Feyenoord | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Feyenoord di Slot in tempo reale

La Roma riceve il Feyenoord nella Capitale in una gara valida come ritorno dei playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Una sfida che si rinnova per il terzo anno di fila tra le due formazioni che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Gil Manzano.

Da un lato i giallorossi di Daniele De Rossi, reduci dalla vittoria in Serie A per 3-0 in trasferta nel derby laziale contro il Frosinone, dovranno fare a meno dello squalificato Bove. Visto il pareggio 1-1 della partita di andata in terra olandese, ai capitolini serve una vittoria con qualsiasi punteggio per passare il turno. Lo stesso discorso vale per i biancorossi di Arne Slot, che a loro volta vengono dal successo in Eredivisie di misura contro il Waalwijk. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e di Dazn. Una settimana fa il gol di Lukaku rispose al momentaneo vantaggio di Paixao. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Feyenoord live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Feyenoord

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Timber, Wieffer; Nieuwkoop, Gimenez, Paixao. All. Slot