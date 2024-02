“Da vendere il prima possibile”: Milan, disastro totale

Serata più complicata del previsto per il Milan in Europa League, un rossonero di Pioli al centro delle critiche e bersagliato nei commenti

Che per il Milan, nonostante il vantaggio dell’andata, non sarebbe stato facile con il Rennes, nel ritorno di Europa League, si poteva immaginare. Ma in Bretagna, per i rossoneri, c’è da fare i conti con una serata da cuori forti.

Francesi che si sono gettati all’attacco dai primi istanti, mettendo in crisi la difesa milanista e trovando il vantaggio con un bel gol di Bourigeaud, creando i presupposti per altre occasioni pericolose e chiamando Maignan a un paio di interventi importanti. Concedendo però molto in retroguardia, e non poteva essere altrimenti. Jovic ha trovato il pareggio, importantissimo per evitare che la gara si facesse ancor più tesa per il Milan, ma Rafael Leao nella fase iniziale del match ha sprecato diverse occasioni in ripartenza nel giro di pochi minuti, scatenando le ire dei tifosi sui social. Non sembra nella sua serata migliore, il portoghese, e in tanti stanno perdendo la pazienza. Ecco una raccolta di commenti da ‘X’:

Stasera Leao mi vuole far saltare l’account — Lasse (@LasseXIV) February 22, 2024

Leao si è gia mangiato 3 goal🤒 #RennesMilan — Valentina R (@vale_russo83) February 22, 2024

Leao ha la stessa grinta nel passeggiare che mi ricorda me che seguo mia moglie al centro commerciale.

#RennesMilan — Giorgio De Luca (@giorgioness88) February 22, 2024

Leao un giocatore nettamente involuto — Federico Dalla Chiesa (@lollosix) February 22, 2024

È proprio un gran pirla! il solito Leao #RennesMilan — Ma mi faccia il piacere! (@Luciano66488129) February 22, 2024

Tranquillo Leao, bruciamoli tutti i contropiedi 👏👏👏#RennesMilan — Clyde (@diavolorn1899) February 22, 2024

Leao si mangia 2 gol davanti al portiere e adesso stiamo sotto. Andate a fanculo voi e chi ancora lo segue — KID YUGIANO (@Fuseniha) February 22, 2024

Che pippa che è diventato Leao…certo che se è stufo del Milan e in Europa gioca così, tocca tenercelo a vita, altro che clausola da 175 milioni…#RennesMilan — Ztefano Romani (@stefano_romani) February 22, 2024