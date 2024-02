Blitz per Kenan Yildiz: alla Juventus vanno 34 milioni

La Juve è in trattativa con l’entourage del turco per il rinnovo con adeguamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027. Ma Giuntoli, in estate, dovrà fare cassa

Proseguono i colloqui tra l’entourage di Yildiz e la Juventus. I bianconeri puntano a blindare il talento turco, esploso quest’anno tanto da mettere in ombra Federico Chiesa. Ma per il futuro del classe 2005 non si possono avere certezze assolute, del resto Giuntoli dovrà fare cassa in estate e sul ragazzo nato in Germania ci sono diversi top club europei.

Soprattutto in Premier non mancano gli ammiratori e, dunque, i pretendenti al cartellino del numero 15, che i tifosi juventini hanno ribattezzato come il ‘nuovo Del Piero’. Un paragone pesante e ingombrante, ma che testimonia la grande stima e l’affetto nei confronti del diciottenne. Anche lui vorrebbe rimanere a Torino, ma è un professionista e di conseguenza ascolterà eventuali proposte, vedi quella dell’Arsenal.

Stando al media turco ‘Aksam’, i londinesi guidati da Arteta sono pazzi di Yildiz e faranno un tentativo concreto per il suo cartellino al termine della stagione. I ‘Gunners’ sarebbero pronti a offrire 34 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro. Difficilmente una proposta tale farebbe vacillare Giuntoli, probabilmente scatterebbe immediatamente la contestazione del tifo bianconero che vede in Yildiz il futuro della Juve.

Per far vacillare la dirigenza, occorrerebbe un’offerta intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che l’Arsenal potrebbe raggiungere attraverso dei bonus. Per il talento turco sarebbero in corsa anche altre due big inglesi, ovvero Liverpool e Manchester United.